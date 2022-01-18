США поставят Украине новую партию военной помощи

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано ещё больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала журналистам представитель Госдепа в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и Берлин.