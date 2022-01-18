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23 минуты назад

США поставят Украине новую партию военной помощи

Соединённые Штаты поставят Украине новую партию помощи для укрепления её обороноспособности, заявили в Госдепартаменте.

США поставят Украине новую партию военной помощи
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано ещё больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала журналистам представитель Госдепа в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и Берлин.

Её слова приводит РИА Новости.

Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы больше поддержки от западных партнёров.

Как писал журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в частности те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

Армия,Алексей Данилов,Энтони Блинкен,Алексей Резников,Госдеп США,Пентагон,Foreign Policy,РИА Новости,
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