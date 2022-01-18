Американский военный рассказал об особенном истребителе

Военный пояснил, что истребитель имеет нестандартную комплектацию в сравнении с F-16, а также двигатель с повышенной тягой. Это было сделано для того, чтобы самолёт мог эффективно выполнять демонстрационные полёты. В сущности, это «спортивная» версия истребителя. Сообщается, что F-16C Block 50 может выполнять взлёт на скорости 120-130 км/ч вместо 156 км/ч и переходить на сверхзвуковой режим полёта без использования форсажа.