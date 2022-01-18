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32 минуты назад

Американский военный рассказал об особенном истребителе

Майор Гаррет Шмитц рассказал об истребителе F-16C Block 50, который получил прозвище Venom в честь антигероя из вселенной Marvel.

Американский военный рассказал об особенном истребителе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Военный пояснил, что истребитель имеет нестандартную комплектацию в сравнении с F-16, а также двигатель с повышенной тягой. Это было сделано для того, чтобы самолёт мог эффективно выполнять демонстрационные полёты. В сущности, это «спортивная» версия истребителя. Сообщается, что F-16C Block 50 может выполнять взлёт на скорости 120-130 км/ч вместо 156 км/ч и переходить на сверхзвуковой режим полёта без использования форсажа.

Что интересно, истребитель сможет продолжать полёт даже в случае отказа двигателя, всё благодаря наличию аварийной силовой установки EPU, работающей на гидразине. Кроме того, на концах крыльев F-16 постоянно располагаются пусковые установки MRLS, которые обеспечивают устойчивость самолёта.

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