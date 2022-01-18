«Цирконы» могут заменить военные базы

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» позволяют отказаться от зарубежных военных баз, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в программе «Соловьев.Live».
«При наличии современных средств вооружения, таких как гиперзвук, такой необходимости (размещать российские военные базы на Кубе или в Венесуэле) уже нет. Потому что находясь в одной условной точке Атлантического океана корабль, вооруженный ракетами «Циркон», вполне способен выполнить любые задачи и тут же уйти», - сказал Картаполов
Он уточнил, что это может быть надводный корабль или подводная лодка.
«Что такое база? База - это неподвижный объект, который, с одной стороны, и сам несет в себе угрозу, но он и сам подвержен воздействию. Он понятен, его координаты известны, степень его защищенности и оборудование тоже ясны. А с кораблем другое дело. Поэтому, я думаю, такой необходимости нет, и она вряд ли рассматривается, но исключать в нашем мире ничего нельзя», - пояснил глава думского комитета.
Он добавил, что другие стационарные объекты за рубежном, такие, как пункты базирования, пункты снабжения, аэродромы, где самолеты смогут заправляться, облегчили бы использование российских корабельных группировок.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил размещения российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле. В ответ советник президента по США национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка отреагирует на это «решительным образом», пишет Sputnik.