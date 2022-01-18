В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
36 минут назад

«Цирконы» могут заменить военные базы

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» позволяют отказаться от зарубежных военных баз, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в программе «Соловьев.Live».

«Цирконы» могут заменить военные базы
Фото:  Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

«При наличии современных средств вооружения, таких как гиперзвук, такой необходимости (размещать российские военные базы на Кубе или в Венесуэле) уже нет. Потому что находясь в одной условной точке Атлантического океана корабль, вооруженный ракетами «Циркон», вполне способен выполнить любые задачи и тут же уйти», - сказал Картаполов

Он уточнил, что это может быть надводный корабль или подводная лодка.

«Что такое база? База - это неподвижный объект, который, с одной стороны, и сам несет в себе угрозу, но он и сам подвержен воздействию. Он понятен, его координаты известны, степень его защищенности и оборудование тоже ясны. А с кораблем другое дело. Поэтому, я думаю, такой необходимости нет, и она вряд ли рассматривается, но исключать в нашем мире ничего нельзя», - пояснил глава думского комитета.

Он добавил, что другие стационарные объекты за рубежном, такие, как пункты базирования, пункты снабжения, аэродромы, где самолеты смогут заправляться, облегчили бы использование российских корабельных группировок.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил размещения российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле. В ответ советник президента по США национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка отреагирует на это «решительным образом», пишет Sputnik.

Армия,Джейк Салливан,Андрей Картаполов,Сергей Рябков,Госдума,МИД,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители