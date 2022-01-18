«Цирконы» могут заменить военные базы

«Что такое база? База - это неподвижный объект, который, с одной стороны, и сам несет в себе угрозу, но он и сам подвержен воздействию. Он понятен, его координаты известны, степень его защищенности и оборудование тоже ясны. А с кораблем другое дело. Поэтому, я думаю, такой необходимости нет, и она вряд ли рассматривается, но исключать в нашем мире ничего нельзя», - пояснил глава думского комитета.