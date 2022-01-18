Сою продаем – пшеницу покупаем: итоги бразильского агрорынка 2021

Только в январе и феврале 2021 года не было зафиксировано рекордных показателей экспорта сельхозпродукции. Эксперты бразильского рынка связывают это с резким падением объема экспорта сои из-за низких переходящих запасов по итогам 2020 года, более поздним севом из-за засухи и последующей задержкой сбора урожая из-за осадков, сообщает Торгпредство России в Бразилии.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

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Уже начиная с марта и вплоть до декабря 2021 года основным «двигателем» бразильского экспорта становятся поставки т.н. соевых бобов и продуктов их переработки (соевого масла и соевого шрота).

Рост экспорта продукции сельского хозяйства был обусловлен повышением цен на продукцию (+21,2%), в то время как в количественном выражении объем отгруженной Бразилией сельхозпродукции снизился на 1,2%.

Несмотря на рекордные показатели объемов экспорта, зарубежные продажи продукции сельского хозяйства составили 43% от всего бразильского экспорта в 2021 году, что на 5,1% ниже, чем в 2020 году (48%).

По итогам 2021 года основными секторами, где были зафиксированы наибольшие объемы экспорта продукции в стоимостном выражении, выступили:

1. Соя и продукты переработки: экспортные продажи составили 48,01 млрд долларов США, доля в экспорте – 39,8%);

2. Мясная продукция: 19,86 млрд долларов США (16,5%);

3. Продукция лесной и лесоперерабатывающей промышленности: 13,94 млрд долларов США (11,6%);

4. Продукция сахарно-спиртовой промышленности: 10,26 млрд долларов США (8,5%);

5. Кофе: 6,37 млрд долларов США (5,3%).

В совокупности на эти пять секторов приходилось 81,6% всего агропромышленного экспорта Бразилии в 2021 году.

Основным покупателем выступил Китай, на который в 2021 году пришлось более трети объемов всего бразильского экспорта сельхозпродукции. По итогам 2021 года Китай увеличил закупки из Бразилии в денежном выражении на 20,6% до 41,02 млрд долларов США, увеличив свою долю с 33,8% до 34%.

Что касается импорта, то итогам 2021 этот показатель составил 15,53 млрд долларов США (в 2020 г. – 13,05 млрд долларов США), увеличившись на 19,0%.

Первые ТОП-10 позиций сельхозпродукции по импорту выглядят следующим образом:

1. Пшеница (всего импортировано продукции на сумму 1,67 млрд долларов США, рост составил 24,3% по сравнению с 2020 г.);

2. Бумага (862,72 млн долларов США и +24,5%);

3. Кукуруза (722,68 млн долларов США и +271,7%);

4. Солод (693,08 млн долларов США и +29,4%);

5. Пальмовое масло (687,47 млн долларов США и +106,3%);

6. Свежий или охлажденный лосось (610,20 млн долларов США и +67,0%);

7. Вино (477,95 млн долларов США и +13,1%);

8. Оливковое масло (441,22 млн долларов США и +4,3%);

9. Одежда из хлопка и другие хлопчатобумажные текстильные изделия (432,14 млн долларов США и +17,3%);

10. Натуральный каучук (420,02 млн долларов США и +70,6%).

Торгпредство России в Бразилии напоминает, что по итогам 2021 г. Россия вошла в ТОП-30 стран-экспортеров продукции АПК в Бразилию, заняв 25 место с долей 0,64%.