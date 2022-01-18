Оценена вероятность размещения вооружений РФ в Венесуэле

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов оценил вероятность размещения российских вооружений в Венесуэле и Кубе. Специалист отметил в беседе с «Лентой.ру», что подобные сообщения в СМИ — это глупости.

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Суслов пояснил, что Венесуэла находится достаточно далеко от американских границ, а на Кубе, хоть она и ближе, нет российской военной базы — она была ликвидирована еще в начале 2000-х годов.

«Вряд ли нынешнее кубинское руководство, которое стремится нормализовать отношения с США, позволит России что-то подобное разместить у себя», — отметил политолог.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.