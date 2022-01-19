Украина потребовала от ФРГ военные корабли и системы ПВО

«В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних из лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей», — рассказал посол.

Кроме того, у Украины есть, по его словам, «огромная потребность» в немецких системах ПВО.

Дипломат подчеркнул, что оружие Киеву необходимо для обороны. Он обвинил Германию в нехватке политической воли, и заявил, что это вызывает сожаление на фоне «острой опасности войны в Европе».