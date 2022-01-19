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1 час назад

Украина потребовала от Германии военные корабли и системы ПВО

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал, чтобы Германия передала Киеву военные корабли и современные системы противовоздушной обороны (ПВО), в интервью агентству dpa, передает РИА Новости.

Украина потребовала от ФРГ военные корабли и системы ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних из лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей», — рассказал посол.

Кроме того, у Украины есть, по его словам, «огромная потребность» в немецких системах ПВО.

Дипломат подчеркнул, что оружие Киеву необходимо для обороны. Он обвинил Германию в нехватке политической воли, и заявил, что это вызывает сожаление на фоне «острой опасности войны в Европе».

Несколько дней назад Андрей Мельник уже требовал от Берлина поставок оружия. При этом в правительстве ФРГ считают, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, власти Германии подчеркивают, что не обеспечивают оружием страны с территориальными конфликтами.

Армия,Андрей Мельник,ИА DPA,РИА Новости,
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