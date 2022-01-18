Главком ВСУ: Украина подготовилась к вступлению в НАТО

Украина не только выполнила план действий по членству в Североатлантическом альянсе, но и овладела стандартами НАТО лучше некоторых государств-участников, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) Валерия Залужного.

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«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — заявил главком.

По его словам, украинская армия освоила порядка 300 стандартов. Отмечается, что вступление в НАТО зависит прежде всего от политиков. По словам Заслужного, Украина рассчитывает на политическую помощь НАТО, а не военную.

В Киеве понимают, что получить военную помощь или привлечь военных альянса к операциям на территории государства невозможно. Главнокомандующий подчеркнул, что Киев надеется именно на политическое влияние альянса.