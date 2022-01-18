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34 минуты назад

Главком ВСУ: Украина подготовилась к вступлению в НАТО

Украина не только выполнила план действий по членству в Североатлантическом альянсе, но и овладела стандартами НАТО лучше некоторых государств-участников, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) Валерия Залужного.

Главком ВСУ: Украина подготовилась к вступлению в НАТО
Фото: РамблерРамблер

«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — заявил главком.

По его словам, украинская армия освоила порядка 300 стандартов. Отмечается, что вступление в НАТО зависит прежде всего от политиков. По словам Заслужного, Украина рассчитывает на политическую помощь НАТО, а не военную.

В Киеве понимают, что получить военную помощь или привлечь военных альянса к операциям на территории государства невозможно. Главнокомандующий подчеркнул, что Киев надеется именно на политическое влияние альянса.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что страна хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую получал Афганистан.

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