Шведских детей запугали рассказами о российском вторжении, ролики с соответствующими заголовками появляются в TikTok, передает газета Dagens Nyheter.

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Среди подписей к коротким видео в социальной сети — «Россия будет бомбить Швецию», «Идет война, запасайтесь едой и теплой одеждой» и другими, которые создают образ страны на грани войны.

Социальный работник Марие Ангселль отметила, что дети встревожены и обращаются к специалистам с жалобами на страх перед «войной». Издание при этом отмечает, что алгоритмы TikTok предлагают пользователям ролики той тематики, которую он многократно смотрел ранее.