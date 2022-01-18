Секретарь СНБО: Украине требуется «гораздо больше» оружия

"То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем – это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо", - сказал секретарь СНБО.