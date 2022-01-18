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48 минут назад

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украине требуется "гораздо больше" оружия

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стране необходимо "гораздо" больше оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".

Секретарь СНБО: Украине требуется «гораздо больше» оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем – это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо", - сказал секретарь СНБО.

Согласно представленным им расчетам, России потребуется 1,5 миллиона военных, чтобы держать Украину "под контролем".

"Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие?.. Пять миллионов сразу в первую неделю", - добавил Данилов.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Соединенное Королевство направит Украине вооружения для "самообороны". Речь идет о поставках легких систем противотанкового оборонительного вооружения, которые не являются стратегическим оружием, а также "не представляют угрозы для России", пояснил он. Кроме того, военную помощь Украине продолжат оказывать Соединенные Штаты.

Помимо этого, США обсуждают с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

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