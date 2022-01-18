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51 минуту назад

Зеленский оценил петицию о воинском учете для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский оценил петицию о воинском учете для женщин, заявив, что попросит министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий, согласно которому женщин берут на воинский учет. Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский оценил петицию о воинском учете для женщин
Фото: ReutersReuters

В ответе на петицию говорится, что Зеленский обратился к Резникову с просьбой уделить особое внимание решению таких вопросов, как существенное уточнение перечня специальностей и профессий, смежных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом реальных потребностей обороны государства.

Также глава государства попросил министра проработать вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет для того, чтобы избежать обязательного личного присутствия женщин в территориальных центрах комплектования. Кроме того, Зеленский попросил урегулировать вопрос о порядке прохождения медицинского осмотра и применять взвешенные подходы касательно ответственности за несвоевременную постановку на воинский учет женщин.

Начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко ранее заявили, что в 2022 году в стране все женщины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. В противном случае их ждет штраф.

Армия,В мире,Войска,Валерий Куценко,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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