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49 минут назад

Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие недели, сообщается на сайте британского оборонного ведомства.

Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня я приглашаю своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсуждать вопросы, связанные со взаимными опасениями в области безопасности, конструктивно и добросовестно взаимодействовать», - сказал Уоллес, выступая в Палате общин по ситуации на Украине.

Он подчеркнул, что у России самые большие регулярные вооруженные силы из всех стран Европы, и страна имеет славную историю.

«Мы сражались вместе. В прошлом году мы отметили мужество арктических конвоев и их 80-летие. А Россия - ядерная держава. Ей нечего бояться ни НАТО, ни Украины, ни других стран», - добавил глава Минобороны Великобритании.

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