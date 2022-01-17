Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон

«Сегодня я приглашаю своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсуждать вопросы, связанные со взаимными опасениями в области безопасности, конструктивно и добросовестно взаимодействовать», - сказал Уоллес, выступая в Палате общин по ситуации на Украине.