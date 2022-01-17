Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие недели, сообщается на сайте британского оборонного ведомства.
«Сегодня я приглашаю своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсуждать вопросы, связанные со взаимными опасениями в области безопасности, конструктивно и добросовестно взаимодействовать», - сказал Уоллес, выступая в Палате общин по ситуации на Украине.
Он подчеркнул, что у России самые большие регулярные вооруженные силы из всех стран Европы, и страна имеет славную историю.
«Мы сражались вместе. В прошлом году мы отметили мужество арктических конвоев и их 80-летие. А Россия - ядерная держава. Ей нечего бояться ни НАТО, ни Украины, ни других стран», - добавил глава Минобороны Великобритании.