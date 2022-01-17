Британия поставит Украине противотанковые вооружения

МИД Великобритании поставит Украине противотанковые оборонительные вооружения. Об этом в ходе выступления в парламенте страны заявил министр обороны Бен Уоллес. Его слова приводит «Московский комсомолец».

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«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения», — сказал он.

При этом Уоллес подчеркнул, что оружие является «стратегическим и не представляет угрозы для России». По его словам, системы предназначены лишь для самообороны.