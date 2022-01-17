Британия поставит Украине противотанковые вооружения

МИД Великобритании поставит Украине противотанковые оборонительные вооружения. Об этом в ходе выступления в парламенте страны заявил министр обороны Бен Уоллес. Его слова приводит «Московский комсомолец».
«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения», — сказал он.
При этом Уоллес подчеркнул, что оружие является «стратегическим и не представляет угрозы для России». По его словам, системы предназначены лишь для самообороны.
Ранее стало известно, что США тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Однако о том, что именно вошло в пакет неизвестно.