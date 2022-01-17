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7 минут назад

НАТО может стать причиной новой войны в Европе

Профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж считает, что отсутствие у НАТО прозрачной миссии в Европе может стать причиной новой войны. Его статья опубликована в издании Foreign Affairs.

НАТО может стать причиной новой войны в Европе
Фото: ReutersReuters

«Сегодня альянс представляет собой рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран, включая Северную Америку, Западную Европу, страны Балтии и Турцию. Это расширило колебания НАТО между наступлением и обороной, поскольку она участвовала в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Огромный масштаб альянса и туманность его миссии рискуют втянуть НАТО в крупную европейскую войну», - считает Киммедж.

По его мнению, НАТО следует публично и недвусмысленно отказаться от добавления новых членов, а Соединенным Штатам нужна новая стратегия взаимодействия с Россией в Восточной Европе, которая не опиралась бы в первую очередь на НАТО.

«Альянс существует для того, чтобы защищать своих членов, и закрытие открытой двери поможет ему в этом. Без сомнения, прекращение расширения потребует сложной дипломатии. Это противоречило бы часто повторяемым обещаниям американских и европейских официальных лиц и нарушало бы прецедент. Но союз, который не может действовать в своих интересах и цепляется за опровергнутые предположения, подорвет себя изнутри. Выживание требует реформ», - пишет профессор.

Он также считает, что США и их европейские партнеры должны предложить новый институт для переговоров с Россией, который сосредоточился бы на управлении кризисами, разрешении конфликтов и стратегическом диалоге, а НАТО не должно играть в этом никакой роли.

Армия,НАТО,
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