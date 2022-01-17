НАТО может стать причиной новой войны в Европе

«Альянс существует для того, чтобы защищать своих членов, и закрытие открытой двери поможет ему в этом. Без сомнения, прекращение расширения потребует сложной дипломатии. Это противоречило бы часто повторяемым обещаниям американских и европейских официальных лиц и нарушало бы прецедент. Но союз, который не может действовать в своих интересах и цепляется за опровергнутые предположения, подорвет себя изнутри. Выживание требует реформ», - пишет профессор.