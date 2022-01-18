НАТО опубликовала стратегию по космосу

НАТО решила распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны. Речь идет в том числе о пятой статье Вашингтонского договора, которая в числе прочего предполагает коллективный военный ответ при нападении на одну из стран альянса. Об этом говорится в опубликованном документе «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», передает ТАСС.

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В стратегии подчеркивается, что НАТО планирует интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса вместе с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой.

«Космос является глобальной средой. Любой конфликт, распространяющийся в космосе, может затронуть всех пользователей этого пространства. Даже в тех случаях, когда НАТО не вовлечена в конфликт, космические системы союзников могут быть затронуты», — говорится в документе.

При этом НАТО отмечает, что деятельность организации в космосе будет осуществляться в рамках международного права. В стратегии также говорится, что альянс не намерен становиться «автономным игроком в космосе».