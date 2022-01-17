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30 минут назад

Новая легкая украинская БМП будет весить 18 тонн

Сухопутные войска Украины озвучили ориентировочные требования к новой боевой машине пехоты легкого класса. Как сообщает портал Defense Express, предполагается, что конструкция будет традиционной, с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения, при этом сохранится возможность преодоления вплавь водных преград.

Новая легкая украинская БМП будет весить 18 тонн
Фото: БМП "Кевлар-Е". Фото: Defense Express / youtube.comБМП "Кевлар-Е". Фото: Defense Express / youtube.com

Десантное отделение увеличится, в нем разместят специальные противотравматические сидения.

Посадка и высадка станет осуществляться через расположенную в корме аппарель с гидравлическим приводом.

Защиту БМП предполагается выполнить модульной двухуровневой - базовой и дополнительной, с использованием систем оптико-электронного противодействия. Днище так же подвергнется доработке.

Вооружение - 30-мм автоматическую пушку типа 2A42, спаренный пулемет калибра 7,62 мм, 30-мм автоматический гранатомет и противотанковый ракетный комплекс "Барьер" с двумя пусковыми установками поместят в необитаемый модуль с дистанционным управлением. Прицельный комплекс предполагается оснастить современными тепловизионными приборами.

Предусматривается применение новых средств связи, навигации и интеграция в перспективную единую систему управления боем. Боевая масса не превысит 18000 кг. Точные данные о типе двигателя и возможных характеристиках подвижности отсутствуют.

Надеются, в будущем эта новая легкая БМП должна заменить советские БМП-1 и БМП-2. Кроме нее в ВСУ должна появиться и новая тяжелая боевая машина пехоты.

Однако, как считают российские военные эксперты, удручающее состояние украинской промышленности не позволит организовать серийное производство такой техники.

Армия,
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