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37 минут назад

В Белоруссии назвали цель внезапной проверки сил Союзного государства

Проверку сил реагирования Союзного государства проводят для оценки готовности нейтрализовать угрозу на границах, заявили в белорусском минобороны.

В Белоруссии назвали цель внезапной проверки сил Союзного государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».

В ходе проверки планируется отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), также планируется выполнить несколько учебно-боевых задач.

Ранее замглавы генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вскоре вместе с Россией пройдет внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться «Союзная решимость-2022».

29 декабря президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.

Армия,В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Министерство обороны,Генштаб,РИА Новости,
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