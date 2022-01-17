В Белоруссии назвали цель внезапной проверки сил Союзного государства

Проверку сил реагирования Союзного государства проводят для оценки готовности нейтрализовать угрозу на границах, заявили в белорусском минобороны.
«Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
В ходе проверки планируется отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), также планируется выполнить несколько учебно-боевых задач.
Ранее замглавы генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вскоре вместе с Россией пройдет внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться «Союзная решимость-2022».
29 декабря президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.