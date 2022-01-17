Российские «Аллигаторы» отработали ракетные стрельбы на Кубани

На учениях вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани российские вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» отработали ракетные стрельбы. Об их использовании сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает «Интерфакс».

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В сообщении отметили, что учения прошли в вертолетном полку армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. На маневрах задействовали более 30 вертолетов, которые произвели около 100 пусков ракет и 600 выстрелов из авиационных пушек.

Вадим Астафьев добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н отработали сопровождение Ми-8АМТШ, которые выполняли условное десантирование личного состава. Полеты проводили днем и в ночное время суток.

Также глава пресс-службы сообщил, что экипажи Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа в составе звена, ведение воздушного боя на малой высоте и полет по маршруту в заданный район. Учения завершили практическими стрельбами. Экипажи отработали поражение наземных целей, имитирующих огневые точки условного противника.