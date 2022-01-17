Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения

"Мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства", - отметил Лукашенко. По его словам, которые приводит БЕЛТА, сегодня очевидно, что они должны пройти в западном и южном регионе. "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", - добавил президент Беларуси.