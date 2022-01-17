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1 час назад

Читатели Daily Mail высмеяли учения украинских военнослужащих с деревянными автоматами

Читателей британской газеты Daily Mail рассмешили учения украинских войск, в ходе которых военнослужащие использовали деревянные макеты автоматов.

В Британии высмеяли учения ВСУ с деревянными автоматами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Издание опубликовало статью, посвященную недавним тренировкам бойцов украинских войск, которые проходили в Киевской области. В материале говорится, что резервистов ВСУ вооружили муляжами винтовок. Обозреватель Daily Mail сыронизировал, что с такой армией «шутки плохи».

Примечательно, что под статьей развернулась оживленная дискуссия. Некоторые читатели писали, что вооруженные «фанерными» автоматами бойцы не продержатся на поле боя и пяти минут. Еще один пользователь заявил, что британские войска в этом смысле практически не отличаются от ВСУ.

«Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода», — пожаловался британец. «Автоматы из фанеры — дешевое и доступное оружие!» — высмеял украинцев другой житель Британии.

Ранее сообщалось, что оснащенность украинской армии современными видами вооружений находится на критически низком уровне. Киев вынужден обращаться за помощью к западным странам. США активно поставляют стране боевые системы на сотни миллионов долларов.

Армия,В мире,Daily Mail,
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