В Британии высмеяли учения ВСУ с деревянными автоматами

«Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода», — пожаловался британец. «Автоматы из фанеры — дешевое и доступное оружие!» — высмеял украинцев другой житель Британии.