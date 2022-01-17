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6 часов назад

Северная Корея запустила две баллистические ракеты

Северная Корея запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Это уже четвертое с начала 2022 года испытание, пишет информагентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану страны.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При канцелярии премьер-министра Страны восходящего солнца Фумио Кисиды создан кризисный штаб. Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что никакого ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано. Токио продолжает анализировать информацию об осуществленном запуске. Никаких деталей, включая высоту полета ракеты и точное место падения, Мацуно не привел.

Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба, информирует телеканал NHK.

По предварительным данным, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, 14 января северокорейские военные запустили в восточном направлении две тактические управляемые ракеты. Официальный Токио тогда выразил протест Пхеньяну.

Армия,В мире,Фумио Кисида,
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