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48 минут назад

В Китае российский МиГ-31 назвали "таинственным убийцей"

Один из авторов китайского портала Sohu назвал российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 "таинственным убийцей", наводящим ужас на врага. Он написал, что "превосходство в воздухе широко признано российской армией", и, кроме того что у России есть Су-35С и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, "именно МиГ-31 все еще является "таинственным убийцей".

"Таинственный убийца": Российский МиГ-31 поразил Китай
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Автор отмечает, что МиГ-31 имеет уникальные характеристики, модернизированный истребитель получил новый двигатель, цифровое оборудование и другие новые функции. Появление МиГ-31 во многом было связано с размерами территории Советского Союза: стране требовался дальнолетный перехватчик с большой бомбовой нагрузкой.

В настоящее время истребитель является одним из наиболее широко используемых в российской армии. МиГ-31 – истребитель-перехватчик четвертого поколения, разработанный в 70-х годах прошлого века. Он предназначен для патрулирования, перехвата и уничтожения целей – разведывательных самолетов, бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет.

Истребитель оснащен четырьмя дальнобойными ракетами "Вымпел Р-33Э" класса "воздух-воздух".

Ранее сообщалось, что в России начали разработку истребителя-перехватчика нового истребителя МиГ-41.

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