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46 минут назад

В США Ту-160М назвали временным вариантом

Обозреватели американского издания The National Interest прокомментировали появление на вооружении у России стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки.

В США Ту-160М назвали временным вариантом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению экспертов, новый самолёт сохранил конструкцию предыдущей модели, разработанной в условиях Холодной войны между СССР и США. Но при этом новый Ту-160М оснащён модернизированными системами управления самолётом и вооружением, навигации. Также самолёт получил модернизированные двигатели НК-32. На сегодняшний день — это самые мощные двигатели боевых самолётов в мире.

Отмечается, что Ту-160М — временный вариант, который ляжет в основу строительства ПАК-ДА — Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Но, по мнению американских аналитиков, у самолёта устаревшая конструкция, и «пока Россия не сможет устранить проблемы с конструкцией ПАК-ДА, новый и улучшенный Ту-160М будет служить временным бомбардировщиком».

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