В США Ту-160М назвали временным вариантом

По мнению экспертов, новый самолёт сохранил конструкцию предыдущей модели, разработанной в условиях Холодной войны между СССР и США. Но при этом новый Ту-160М оснащён модернизированными системами управления самолётом и вооружением, навигации. Также самолёт получил модернизированные двигатели НК-32. На сегодняшний день — это самые мощные двигатели боевых самолётов в мире.