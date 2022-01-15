Украине предложили альтернативу НАТО

Украине надо добиваться статуса ключевого союзника США вне НАТО, а не предпринимать попытки вступить в Североатлантический альянс. Такую альтернативу предложил кандидат политических наук Алексей Якубин, передает телеканал «Наш».
«В Соединенных Штатах есть другой момент, за который Украине следовало бы побороться. Это статус ключевого, стратегического союзника вне НАТО», - сказал политолог.
По его словам, такой статус имеют Южная Корея и Япония, и он «действительно ценен, потому что США берут на себя обязательства».
«Все истории с НАТО плюс это больше пиар-моменты», - отметил Якубин.
До этого лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что вступление Украины в НАТО закончится войной с Россией. Он добавил, что президент Украины летал на переговоры в Германию и США, где ему дали понять, что никто не собирается воевать с Москвой за интересы Киева.
Ранее полковник СБУ в отставке заявил, что Киев ничего не делает для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО.