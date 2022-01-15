Украине предложили альтернативу НАТО

Украине надо добиваться статуса ключевого союзника США вне НАТО, а не предпринимать попытки вступить в Североатлантический альянс. Такую альтернативу предложил кандидат политических наук Алексей Якубин, передает телеканал «Наш».

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«В Соединенных Штатах есть другой момент, за который Украине следовало бы побороться. Это статус ключевого, стратегического союзника вне НАТО», - сказал политолог.

По его словам, такой статус имеют Южная Корея и Япония, и он «действительно ценен, потому что США берут на себя обязательства».

«Все истории с НАТО плюс это больше пиар-моменты», - отметил Якубин.

До этого лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что вступление Украины в НАТО закончится войной с Россией. Он добавил, что президент Украины летал на переговоры в Германию и США, где ему дали понять, что никто не собирается воевать с Москвой за интересы Киева.