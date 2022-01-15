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40 минут назад

Российские «Бореи» и «Ясени» сравнили

По неподтвержденным данным, российскому бюджету одна атомная подводная лодка проекта «Борей» обходится в 23 миллиарда рублей, тогда как субмарина проекта «Ясень» — более чем в 200 миллиардов. Подлодки сравнил военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Российские «Бореи» и «Ясени» сравнили
Фото: ОАО "ПО Севмаш"ОАО "ПО Севмаш"

«Не мудрено, что лодки проекта 885 одни из самых секретных в российском флоте», — пишет автор.

Обозреватель напомнил, что у субмарин проекта 955 «Борей» новая «техническая начинка» составляет не более 40 процентов, тогда как «у лодок 885-го проекта все системы, узлы и механизмы совершенно новые, никогда и нигде прежде не использовавшиеся». В частности, в подлодках проекта «Ясень» используется смешанная система конструкции и корпус из высокопрочной маломагнитной стали.

Автор уверен, что получение цифрового макета атомной подводной лодки позволит сократить сроки проектирования и производства субмарин.

В декабре 2021 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в 2023 году на предприятии «Севмаш» будут заложены две субмарины проекта 955А («Борей-А»).

Армия,Дмитрий Литовкин,Севмаш,ИТАР-ТАСС,
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