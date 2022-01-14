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1 час назад

Швеция из-за России направила броневики на остров Готланд

Армия Швеции переместила на остров Готланд боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц. Такой шаг военных объяснили «деятельностью России в регионе», сообщает AFP.

Швеция начала переброску войск из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отмечает, что местная шведская радиостанция прежде предупредила жителей об усилении патрулей на острове на фоне ситуации в отношениях НАТО и РФ.

Вооружённые силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы, — цитирует агентство министра обороны страны Петера Хультквиста.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Швеции наблюдают усиление военной активности России в Балтийском море. При этом фиксируются «элементы, отличающиеся от нормальной картины», сообщило АP со ссылкой на генерал-лейтенанта ВС Швеции Лейфа Михаэля Классона. По словам генерала, защитные меры планируется реализовать на стратегически важном острове Готланд, который находится примерно в 300 км от Калининграда.

Армия,В мире,Петер Хультквист,НАТО,
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