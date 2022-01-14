В США раскрыли секретную программу ЦРУ по подготовке украинского спецназа

Бывшие сотрудники американской разведки и нацбезопасности рассказали о секретной программе интенсивной подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки, пишет портал Yahoo News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их данным, программа началась в 2015 году, она базируется на секретном объекте на юге США. Не исключено, что обученный ЦРУ украинский спецназ вскоре может сыграть решающую роль на восточной границе Украины.

Видео дня

Тайная программа была создана администрацией экс-президента Барака Обамы после присоединения Крыма к России, она расширилась при администрации Дональда Трампа, а администрация действующего президента США Джо Байдена дополнила ее.

Бывшие американские чиновники сообщили, что в рамках этой расширенной антироссийской кампании военизированные формирования наземного отделения ЦРУ также начали выезжать на восток Украины, чтобы консультировать тамошних коллег.

Многонедельная программа предусматривает обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, тактикам «прикрытия и перемещения», разведке и другим навыкам.

Официальные лица США отрицают, что учебная программа ЦРУ ориентирована на наступательные действия. В американской разведке уверяют, что цель тренинга - помочь в сборе разведданных.

Однако разведывательная поддержка в военизированном контексте может оцениваться неоднозначно. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки сообщил, что программа включала «очень специфическое обучение навыкам, которые укрепили бы» украинскую «способность дать отпор русским».

Бывший сотрудник ЦРУ, знакомый с программой, выразился еще более однозначно. «Соединенные Штаты обучают повстанцев», — сказал он, добавив, что программа научила украинцев «убивать русских».

Вместе с тем, действующий высокопоставленный сотрудник разведки категорически опроверг мнение, что программа была разработана каким-либо образом «для оказания помощи повстанцам».

«Предположения о том, что мы подготовили вооруженный мятеж в Украине, просто ложны», — заявила представитель ЦРУ Тэмми Торп.

Однако бывший высокопоставленный сотрудник разведки считает, что выпускники программы могут стать лидерами повстанцев.