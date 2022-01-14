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38 минут назад

В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море

Швеция усилит военную готовность из-за российской активности в Балтийском море и передислоцирует свои войска. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил страны Лейф Михаэль Классон, передает AP.

В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам офицера, скандинавские вооруженные силы зафиксировали рост уровня военной активности России на балтийском направлении, который «отклоняется от обычной картины». Так, по данным шведской стороны, в Балтийское море вошло некоторое число десантных плавучих средств, относящихся к Северному флоту ВМФ РФ.

«Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации. Мы будем действовать в разных местах Швеции по-разному», — сказал Классон.

Ранее правительство Швеции решило завершить свое участие в европейской контртеррористической операции Takuba, которая проводилась в Мали, из-за прибытия туда бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По словам главы МИД Швеции Анн Линде, прибытие бойцов на помощь официальным властям недопустимо, у этого «будут последствия».

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