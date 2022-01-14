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1 час назад

Американские ВМС получат роботизированные корабли

ВМС США получат четыре корабля-робота, которые могут длительное время обходиться без управления человеком. Корабли входили в проект «Призрачный флот», который закрыли после ряда необходимых испытаний и передали военным.

Американские ВМС получат роботизированные корабли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь на флоте должны решить, что делать с роботами в дальнейшем. Все роботы переделаны из кораблей снабжения. Их испытали проходом от Мексиканского залива до Западного побережья, но через Панамский канал эти корабли всё же проводил капитан. Кроме того, эти корабли были испытаны запусками ракет.

Предположительно, в дальнейшем они будут использоваться для противодействия подводным лодкам, сбора данных или поиска мин, а также для радиоэлектронной борьбы.

Армия,
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