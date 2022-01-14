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1 час назад

В Швеция испугалась «необычной активности» России в Балтийском море

Шведский генерал-лейтенант Лейф Михаэль Классон заявил, что российская активность в Балтийском море «отклоняется от обычной картины». Об этом сообщает ABC News.

В Швеция испугалась «необычной активности» России в Балтийском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Классона, из-за этого скандинавские вооруженные силы повышают свою боеготовность.

«Мы решили передислоцировать наши войска. Это не должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации», - заявил он.

Не входящая в НАТО Швеция заметила несколько десантных кораблей Северного флота России, заходящих в Балтийское море, отмечает ABC News.

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Классон, руководитель операций шведских вооруженных сил, заявил, что некоторые меры, принятые шведскими военными, будут заметны, а другие - нет.

«Мы будем действовать в воздухе, на море, под водой и на земле по-разному и в разных географических точках», - сказал он.

По его словам, явные меры будут видны на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, который находится чуть более чем в 300 километрах от Калининграда.

В сентябре прошлого года Швеция, Дания и Норвегия подписали соглашение о военном сотрудничестве «для противостояния вызовам в области безопасности» в Балтийском регионе. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявлял, что страны обеспокоены тем, что Россия «готова использовать свою военную мощь для достижения политических целей и задач».

Армия,Петер Хультквист,НАТО,телеканал АВС,
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