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1 час назад

Россия создала роботов для поиска мин под водой

Тральщики всех четырёх флотов России получат телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Марлин-350», предназначенные для поиска и обнаружения мин на глубине до 350 метров.

Россия создала роботов для поиска мин под водой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такое решение было принято Министерством обороны России после успешного разминирования Финского залива кораблями Балтийского флота. Там до сих пор находят немецкие мины времён Великой отечественной войны.

«Марлин-350» развивают скорость до 2,5 узлов, или 5 км/ч, их длина составляет не более 1 метра, а вес — 50 кг. Роботы могут находить мины и другие подводные объекты при проведении подводно-технических, поисковых и осмотровых работ. Они оснащены оптическим системами, обнаруживающими цель, а после аппарат устанавливает на объект подрывной заряд.

За счёт использования новых подводных роботов повысится безопасность тральщиков. Всего ВМФ будет передано 45 аппаратов.

Армия,Министерство обороны,
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