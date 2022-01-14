Какое оружие получит Россия в 2022 году

В 2022 году сухопутные войска, ВДВ и береговые войска получат более тысячи единиц техники. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что военным передадут пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), стратегические ракетоносцы, новые системы ПВО и атомный подводный крейсер. В свою очередь, Воздушно-космическим силам передадут 257 летательных аппаратов. Некоторые образцы техники и вооружения в 2022 году впервые попадут в войска, а ряд перспективных разработок приблизится к принятию на вооружение.