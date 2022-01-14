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1 час назад

Какое оружие получит Россия в 2022 году

В 2022 году сухопутные войска, ВДВ и береговые войска получат более тысячи единиц техники. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что военным передадут пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), стратегические ракетоносцы, новые системы ПВО и атомный подводный крейсер. В свою очередь, Воздушно-космическим силам передадут 257 летательных аппаратов. Некоторые образцы техники и вооружения в 2022 году впервые попадут в войска, а ряд перспективных разработок приблизится к принятию на вооружение.

1/9 В 2022 году начнутся серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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2/9 Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
3/9 Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С»
Фото: АО «НПО «Высокоточные комплексы»
4/9 Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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5/9 Барражирующий боеприпас КУБ-БЛА
Фото: АО «Концерн «Калашников»
6/9 Робототехнический комплекс «Уран-9»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
7/9 В 2022 году первые многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 получат войска Восточного военного округа (ВВО)
Фото: Anna Zvereva / Flickr
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8/9 В 2022 году состоится полет стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М новой постройки
Фото: Rostec
9/9 В 2022 году начнется серийное производство вертолета Ми-26Т2В
Фото: Rostec
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