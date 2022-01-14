Лавров анонсировал расширение ОДКБ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году о возможном расширении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам главы ведомства, чтобы стать частью международного объединения достаточно всего-навсего заявить о своих намерениях.
«Интерес как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ есть. Мы будем рассказывать вам, как этот процесс развивается», - заявил Лавров.
Выступление российского министра транслировалось на YouTube-канале ведомства.
Ранее глава МИД РФ рассказал о том, при каких обстоятельствах власти могут расширить военное присутствие в других государствах.