Россияне одобрили ввод войск ОДКБ в Казахстан

Большинство россиян, которые следят за событиями в Казахстане, где в начале года протесты переросли в массовые беспорядки, считают адекватным обращение президента республики Касыма-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно опросу, просьбу о введении миротворческих сил ОДКБ одобряют 70 процентов следящих за ситуацией в стране россиян. Введение в страну войск не одобряет 21 процент опрошенных.

Граждане, которые поддержали решение, объяснили свое мнение тем, что Россия должна была помочь братскому народу (такого мнения придерживаются 33 процента опрошенных). 17 процентов посчитали, что от такого решения зависит безопасность и российского государства. Еще 10 процентов посчитали необходимой защиту стратегических объектов. Остальные интервьюируемые объяснили свою позицию следующим образом: надо решать вопрос мирно (25 процентов), без России в Казахстане не справятся (14 процентов), Россия входит в ОДКБ (12 процентов).

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате. Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.