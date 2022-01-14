Парашютную систему «Кадет-100» передали на госиспытания

"Кадет-100" - парашютная система с круглым куполом, предназначенная для десантирования подразделений ВДВ и учебно-тренировочных прыжков. Парашют позволяет выполнять прыжки с полным комплектом вооружения на скорости до 350 км/ч и совершать развороты на 360 градусов менее чем за 12 секунд, благодаря чему десантник может избежать схождения с другими парашютистами.

Как пояснили в Ростехе, в сравнении с Д-10 "Кадет-100" имеет увеличенную полетную массу - 160 кг против 140 кг, что позволит десантникам взять на 20 кг больше снаряжения. При этом вертикальная скорость снижения будет не выше 5 м/с, а горизонтальная - не более 3,5 м/с. Минимальная высота десантирования нового парашюта на 50 м ниже парашюта Д-10, благодаря чему спецподразделения могут быстрее приступить к выполнению задач.