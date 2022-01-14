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58 минут назад

Парашютную систему "Кадет-100" передали на государственные испытания

Ростех передал на государственные испытания парашютную систему "Кадет-100", предназначенную для замены основного десантного парашюта российской армии Д-10. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

Парашютную систему «Кадет-100» передали на госиспытания
Фото: РостехРостех

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" передал на государственные испытания опытные образцы парашютной системы "Кадет-100", предназначенной для замены основного десантного парашюта российской армии Д-10, применяемого подразделениями ВДВ более 20 лет", - сказали в пресс-службе.

"Кадет-100" - парашютная система с круглым куполом, предназначенная для десантирования подразделений ВДВ и учебно-тренировочных прыжков. Парашют позволяет выполнять прыжки с полным комплектом вооружения на скорости до 350 км/ч и совершать развороты на 360 градусов менее чем за 12 секунд, благодаря чему десантник может избежать схождения с другими парашютистами.

Как пояснили в Ростехе, в сравнении с Д-10 "Кадет-100" имеет увеличенную полетную массу - 160 кг против 140 кг, что позволит десантникам взять на 20 кг больше снаряжения. При этом вертикальная скорость снижения будет не выше 5 м/с, а горизонтальная - не более 3,5 м/с. Минимальная высота десантирования нового парашюта на 50 м ниже парашюта Д-10, благодаря чему спецподразделения могут быстрее приступить к выполнению задач.

Армия,Технодинамика,Ростех,
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