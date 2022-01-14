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1 час назад

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросе нерасширения

НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения и размещения войск на востоке Европы. Об этом заявил генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА «Новости».

НАТО отказалась идти на компромисс в вопросе нерасширения
Фото: Francois Mori/APFrancois Mori/AP

«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе», — сказал генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что каждая страна имеет право на выбор собственного пути, а также на принятие решения о вступлении в альянс.

«Также ключевым является наше право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО <...> Одновременно мы должны разговаривать, и поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся редукции рисков, например, инцидентов и многих других вопросов», — пояснил он.

Ранее в телефонном разговоре премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и генерального секретаря НАТО обе стороны согласились, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в НАТО. При этом Джонсон и Столтенберг считают важным, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога и участвовала в конструктивных дискуссиях.

Посол России в Великобритании Андрей Келин отмечал, что Москва настаивает на четких юридических гарантиях нерасширения НАТО на Восток. По его словам, если Россия сейчас согласится обсуждать контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, транспарентность, в этом «наборе» растворится ее ключевое требование к альянсу.

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