В НАТО заявили о невозможности защитить Украину

«Это было бы нарушением наших принципов самоопределения народов. Украинцы, финны или шведы должны иметь право решать для себя, присоединяться ли и когда. Россия не может вмешиваться. Они хотят восстановить своего рода влияние, которое остается за великими державами. Но это не та Европа, в которой я хотел бы жить. Европейские государства свободны и независимы», — заключил генсек.