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1 час назад

Береговая охрана Японии сообщила подробности пуска ракеты из КНДР

Неопознанным снарядом, запущенным КНДР в сторону Японского моря, могла стать баллистическая ракета. О подробностях пуская сообщила береговая охрана Японии, передает Yomiuri.

Япония сообщила подробности пуска ракеты из КНДР
Фото: ReutersReuters

В ведомстве уточнили, что ракета предположительно уже упала в море. Ее место нахождения устанавливается.

Береговая охрана призвала суда, находящиеся в акватории Японского моря, в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним. Кабмин и Минобороны Японии также сообщили о ракетном пуске Пхеньяна.

Ранее южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны Северной Кореи. Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в этом году.

11 января Северная Корея провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, что стало вторым запуском вооружений КНДР в этом году. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет КНДР. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В ответ власти КНДР предупредили США о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».

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