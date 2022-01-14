КНДР запустила неопознанный снаряд

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.

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«Северная Корея запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, сообщили военные Южной Кореи», — говорится в сообщении агентства.

Подробности пуска не приводятся.

Ранее постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США предложили ввести новые ограничительные меры по линии ООН против КНДР за проведение серии пусков баллистических ракет.