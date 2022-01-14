Белорусские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана

Из Казахстана в Минскую область вылетели 10 авиалайнеров, на борту которых находятся белорусские миротворцы ОДКБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России. Подразделения миротворцев Армении, Белоруссии и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродромах «Житыген» и «Алматы» для возвращения домой.

Военные Киргизии совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом, следует из сообщения военного ведомства России.

Тем временем, Минобороны РФ завершило вывоз россиян из Казахстана в связи со стабилизацией ситуации в этой стране. После обострения обстановки в Казахстане из-за акций протеста российские граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой об эвакуации. Ранее авиалайнеры военного ведомства доставили в РФ более 2 тысяч россиян и иностранцев.