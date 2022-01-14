Страны НАТО объявили об учениях после переговоров с Россией

Фото: Рамблер Рамблер

В мероприятии будут задействованы более 40 тысяч человек. Такое решение было принято сразу после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

«Оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота о проведении многонационального учения Cold Response-2022. В учении примут участие части и подразделения национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек», — отмечает военное ведомство РФ.

Переговоры РФ и НАТО состоялись 10 января в Женеве. В НАТО не пошли на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием Москвы. Как сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности.