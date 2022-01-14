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12 минут назад

Страны НАТО объявили об учениях после переговоров с Россией

28 стран, входящих в Североатлантический альянс, проведут учения в Норвегии, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Страны НАТО объявили об учениях после переговоров с Россией
Фото: РамблерРамблер

В мероприятии будут задействованы более 40 тысяч человек. Такое решение было принято сразу после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

«Оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота о проведении многонационального учения Cold Response-2022. В учении примут участие части и подразделения национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек», — отмечает военное ведомство РФ.

Переговоры РФ и НАТО состоялись 10 января в Женеве. В НАТО не пошли на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием Москвы. Как сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности.

Кроме того, в ходе переговоров не удалось достичь согласия по принципиальным вопросам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности.

Армия,Войска,Сергей Рябков,Александр Грушко,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,МИД,
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