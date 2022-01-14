В Крыму появится новый ракетный дивизион

Дислоцированный в Крыму 22-й армейский корпус будет пополнен ракетным дивизионом. Об этом в пятницу в интервью газете "Военный вестник юга России" сообщил командующий Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников .

Дворников также напомнил, что в 2022 году завершится формирование 19-й и 20-й мотострелковых дивизий в составе соответственно 58-й и 8-й армий. При этом в их составе будут сформированы еще по одному мотострелковому полку и танковому батальону. Кроме того, до полного состава будет развернут 415-й учебный центр подготовки младших специалистов.