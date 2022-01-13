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40 минут назад

Норвегия уведомила Северный флот РФ о многонациональных учениях Cold Response 2022

Оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота РФ о проведении многонационального учения Cold Response 2022. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе флота.

Северный флот уведомили об учениях НАТО
Фото: © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria Ross© U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria Ross

"С предварительными планами предстоящего учения Вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран - участниц Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видео-конференц-связи командующий оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - сказали в пресс-службе.

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На флоте уточнили, что при этом генерал-лейтенант Ингве Одло заверил, что Вооруженные силы Королевства Норвегия (входит в НАТО) строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.

"Адмирал Александр Моисеев поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал норвежским коллегам безопасного проведения своих военных маневров", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила норвежская сторона, многонациональные учения Cold Response 2022 состоятся в марте-апреле. Они пройдут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.

В учениях примут участие части и подразделения Национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств - членов НАТО и стран - партнеров блока общей численностью около 40 тыс. человек.

Армия,Александр Моисеев,НАТО,ОБСЕ,
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