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58 минут назад

В Забайкальском крае прошли учения авиации ВВО

В Забайкальском крае прошли учения авиационных соединений Восточного военного округа (ВВО).

В Забайкальском крае прошли учения авиации ВВО
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали бомбардировку и ликвидировали военную технику условного противника.

Перед полётами лётчики провели тренировку на земле. Они также выполнили разведку местности, отработали элементы сложного и группового пилотажа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» прибыл в Севастополь. Он завершил межфлотский переход с Балтийского флота.

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