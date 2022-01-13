В Забайкальском крае прошли учения авиации ВВО

В Забайкальском крае прошли учения авиационных соединений Восточного военного округа (ВВО).

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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали бомбардировку и ликвидировали военную технику условного противника.

Перед полётами лётчики провели тренировку на земле. Они также выполнили разведку местности, отработали элементы сложного и группового пилотажа.