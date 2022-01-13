Первые российские миротворцы вернулись из Казахстана

Первые подразделения российских десантников, выполнявших миротворческие задачи в Казахстане, вернулись в пункт постоянной дислокации в Иванове

Фото: Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации

Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алмата на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации.

Экипажи самолетов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости.

На летном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи.

Выступая на торжественном мероприятии, врио командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Шипов отметил: «Выполняя поставленные руководством страны задачи, десантники-свирцы с честью и достоинством выполнили их, в очередной раз доказав всем, что для гвардейцев «крылатой пехоты» нет задач невыполнимых».

По окончании торжественного митинга личный состав приступил к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.