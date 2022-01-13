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23 минуты назад

Военные предложили Путину варианты по ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. Его слова передает ТАСС.

Военные предложили Путину варианты по ситуации вокруг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации», — сказал он и подчеркнул, что нужно дать шанс дипломатии решить данную проблему.

Ранее Рябков в ходе переговоров с американской стороной по гарантиям безопасности заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

Армия,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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