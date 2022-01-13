В НАТО объяснили постоянное присутствие своих сил в Восточной Европе

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе и готов сделать все необходимое для защиты союзников. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину и развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме того, проекты договоров обязуют Россию и НАТО не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

После чего пресс-служба Минобороны Эстонии по итогам встречи в видеоформате глав военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии заявила о том, что «с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях».

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс «проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе».

«В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы… Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы не было никакого непонимания относительно решимости и возможностей НАТО защищать всех союзников», - пояснил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.

При этом Столтенберг особо обратил внимание на то, что альянс готов сделать все необходимое для защиты «всех союзников».