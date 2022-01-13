Армянские вооруженные силы использовали российских военных с военной базы в Гюмри, чтобы из-за их спин атаковать азербайджанцев. В этом их обвинил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Haqqin.az.

По словам азербайджанского лидера, когда вооруженные силы страны двигались в направлении Зангилана к границе с Арменией, Ереван попросил у Москвы направить в данный район часть военных с российской базы в Гюмри. Свою просьбу он мотивировал тем, что азербайджанцы якобы хотят захватить значительные армянские территории. При этом, отметил Алиев, в действительности у Баку подобных намерений не было.

Когда российские военные прибыли на место, армяне буквально из-за их спины открыли огонь по азербайджанским войскам. В частности, они задействовали минометы. В результате стрельбы азербайджанская стороны понесла потери и была вынуждена атаковать в ответ.

«Армяне сразу же обратились в Россию, мол, Азербайджан стреляет в российских военнослужащих... Кстати, российская сторона позже, уже в контактах с нами, восприняла это событие так же, как и я: это не что иное, как подлость», — отметил Алиев.

Он добавил, что таким образом Ереван надеялся вовлечь Москву в войну.

Когда именно произошел описанный эпизод, президент Азербайджана не уточнил. Однако в середине ноября сообщалось, что 102-ю военную базу Вооруженных сил России в армянском Гюмри подняли по тревоге на фоне обострения ситуации на армянско-азербайджанской границе. Отмечалось, что несколько российских военных отрядов выдвинулись на линию фронта и фактически стали живым щитом, который помог обеспечить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

Азербайджан пристально следит за попытками военного строительства в Армении и уничтожит любую угрозу своей безопасности, исходящую из этой страны. Об этом заявил в среду президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы очень пристально следим за всеми попытками военного строительства в Армении и своими силами, и с помощью их партнеров. Поэтому я откровенно и открыто говорил, что если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена. Где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она ни находилась, мы ее просто уничтожим. Это все должны знать и понимать, и, в первую очередь, армянское руководство", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку продолжит приобретать современные системы вооружения и наращивать боеспособность своей армии. Одним из важных элементов совершенствования военного потенциала страны он считает создание сил коммандос.

"Силы специального назначения проявили себя с самой лучшей стороны во время второй карабахской войны. <…> Поэтому совершенствование этих сил, а также создание новых сил специального назначения - это та необходимость, которая диктуется ситуацией. Речь идет о попытках реванша (со стороны Армении), речь идет о том, что мы не знаем, что будет через год, через два, через пять лет", - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что необходимо думать о будущем.

"Мы должны думать о том, чтобы Вооруженные силы Азербайджана могли оберегать наш народ и наше государство от всех возможных угроз", - добавил президент.

Боестолкновения на границе

По его словам, до восьми армянских военнослужащих были убиты на азербайджано-армянской госгранице во время боестолкновений 11 января.

"Не далее, как вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. И, к сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением. Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, <...> и в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что после настойчивых просьб Армении с подключением российских миротворцев дал команду министру обороны прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать многочисленных раненых.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении госграницы двух стран. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстреле подразделениями ВС Азербайджана армянских позиций с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Азербайджанская сторона опровергла применении авиации и артиллерии.

Российские миротворцы остановили бой между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Об этом сообщает сетевое СМИ «Русская весна», в распоряжении которого оказались кадры кровопролитного сражения. На опубликованной записи видно, что над позициями ВС Армении летит беспилотник, по которому солдаты ведут огонь.

«11 января 2022 г. в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области после обеда началось интенсивное столкновение между силами армянской и азербайджанской армий», – уточняет источник.

Благодаря вмешательству российских миротворцев столкновение удалось остановить. С обеих сторон есть раненые и погибшие.

МИД Армении осудил нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которого погибли двое армянских военнослужащих.

"Решительно осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов со стороны ВС Азербайджана, в результате которого погибли военнослужащие ВС Армении Артур Мхитарян и Рудик Гарибян. Провокация подразделений ВС Азербайджана является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении, начавшихся в 2021 году", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте внешнеполитического ведомства.



"Армянская сторона неоднократно заявляла, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск международного механизма наблюдения вдоль границы", - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Армении призывает власти Азербайджана воздержаться от подобных действий и выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности в регионе.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что в результате действий ВС Азербайджана "на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли двое армянских военнослужащих, в ходе перестрелки еще двое военнослужащих ВС Армении получили ранения". По его данным на 21:00 (20:00 мск), ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

В ноябре 2021 года ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении обострилась. Стороны регулярно сообщали о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалам страны заявил, что Армения, видимо, рассчитывает на помощь стран ОДКБ. По мнению лидера, в этом и кроется причина перестрелки, произошедшей 11 января на армяно-азербайджанской границе. Как сообщалось ранее, во время обстрела погиб один военнослужащий азербайджанской армии и, по данным Алиева, «от шести до восьми армянских военных были уничтожены и многие ранены».

Возможно, причина столкновений, произошедших 11 января на границе стран, заключается в событиях, которые разворачиваются на пространстве СНГ. Видимо, [в Ереване] рассчитывают на помощь. Но пусть помнят, никто нас не сможет остановить, как это было во второй карабахской войне. Единственное, что нас останавливает, — наше нежелание третьей войны. Именно по этой причине в 21:30 я отдал приказ министру обороны остановиться, — сказал глава государства.

Алиев выразил надежду на то, что это последняя провокация со стороны Еревана, иначе, по его словам, ответ будет аналогичным.

Он также отметил, что азербайджанские военные в ходе конфликта с армянской стороной 11 января ликвидировали от шести до восьми военнослужащих, после чего «армянская сторона стала очень настойчиво просить о прекращении огня».

Хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе, в Кельбаджарском направлении, в 21:30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь, — сообщил Алиев.

Глава государства назвал инцидент на границе военной провокацией против азербайджанских военнослужащих и совершенно немотивированной агрессией. Он подчеркнул, что это не первый случай, который происходит после войны.

11 января Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели военного в результате обстрела на границе с Арменией. В пресс-службе Минобороны Армении сообщили о гибели троих и ранении пятерых армянских военнослужащих из-за обстрела с азербайджанской стороны. Ереван также обвинил Баку в использовании азербайджанскими военными артиллерии и БПЛА. В Баку опровергли эту информацию.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Азербайджанская армия будет охранять границу республики в усиленном режиме. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана. Решение последовало из-за «неоднократных попыток обострения Арменией» ситуации на границе.

«Подразделения азербайджанской армии в усиленном режиме укрепляют безопасность суверенных территорий и границ нашей страны», — заявили в ведомстве. Усилить боеготовность войск Баку решил ввиду риска обострений на границе, которые якобы специально устраивает Ереван «в нарушение своих обязательств с соответствующими трехсторонними заявлениями».

Новое заявление стало реакцией на очередные столкновения между войсками сторон. По данным азербайджанцев, силы Армении устроили провокации — обстреляли их позиции в ночь на 12 января в районе сел Зейлик, Еллиджа и Чинарли в Нагорном Карабахе. Сообщений о потерях среди азербайджанских солдат нет.

Обстрелы между войсками Армении и Азербайджана, а также другие инциденты на линии соприкосновения не утихают с момента окончания войны 2020 года. Этот конфликт вызван давним этно-территориальным спором Баку и Еревана за регион Нагорного Карабаха, который тянется еще со времен СССР.

Ранее стало известно, что азербайджанцы закидали автомобиль гражданина Армении камнями. В машине находился малолетний ребенок. «Этот инцидент в очередной раз доказывает, что азербайджанские ВС не должны находиться в непосредственной близости от сел и на дорогах Армении», — прокомментировал события армянский омбудсмен Арман Татоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства республики, заявил о приверженности к мирному развитию, несмотря на эскалацию напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Он также напомнил о двух первостепенных задачах, которые указаны в программе правительства страны.

Одна из первостепенных наших задач — последовательное повышение обороноспособности нашей страны. Но с другой стороны, я говорил, что для открытия провозглашённой нами повестки мирного развития для нашей страны и региона нам нужны крепкие нервы, — сказал Пашинян.

По его словам, армянские власти «будут и должны сделать всё» для формирования стабильной и безопасной среды в стране.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом, сообщила пресс-служба армянского правительства. Лидеры стран провели переговоры 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве российской стороны и ЕС.