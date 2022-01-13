В Донбассе заявили о новой украинской технике у своих границ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала тяжелое вооружение украинских войск в жилых районах, которые контролирует Киев. Об этом сообщила пресс-служба народной милиции.

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«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение шести единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории», — написала пресс-служба народной милиции в своем telegram-канале.

Указано, что вблизи жилых районов Андреевки выявлен зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса», в жилом районе Мангуша — реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и три самоходные 152-миллиметровые гаубицы 2С3 «Акация», а также ракетный комплекс класса «земля-воздух» С-300 вблизи Володарского района.