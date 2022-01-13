Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты Казахстану

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам Казахстана. Они приступили к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолёты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации, говорится в заявлении Минобороны РФ.

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Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной, — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате заявил, что организованный вывод миротворцев ОДКБ с территории республики начнётся 13 января. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней.