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19 минут назад

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты Казахстану

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты профильным ведомствам Казахстана. Они приступили к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолёты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты Казахстану
Фото: mil/vk.commil/vk.com

Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной, — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате заявил, что организованный вывод миротворцев ОДКБ с территории республики начнётся 13 января. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, такие как Жанаозен, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.

Армия,Министерство обороны,Совет коллективной безопасности,
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