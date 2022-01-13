Армия США заплатит новобранцам 50 тысяч долларов

Армия США заплатит бонус в 50 тысяч долларов новобранцам, которые подпишут контракт на шесть лет. Об этом сообщили National Public Radio.

Фото: Reuters Reuters

На фоне падения престижа военной службы и распространения COVID-19 американская армия столкнулась с острой нехваткой новых рекрутов. Пентагон надеется, что увеличение бонуса поможет привлечь новых специалистов.

Генерал-майор Кевин Верин, глава рекрутингового командования США заявил, что конкурировать с частным сектором в плане набора квалифицированных специалистов становится все сложнее. Он считает, что единственным вариантом для увеличения привлекательности военной службы может стать только материальное стимулирование.

Выплата полагается новобранцам, которые подпишут контракт не менее чем на шесть лет. Ранее наивысшая планка бонуса за начало службы составляла 40 тысяч долларов, минимальная — одна тысяча долларов. Максимальная сумма устанавливается для техников, курсантов в рейнджерских учебных центрах и для специалистов в области кибербезопасности.

В декабре прошлого года Минобороны США сообщило, что около 100 американских военнослужащих участвовали в «запрещенной экстремистской деятельности» за последние девять месяцев. Проверки проводились в действующей армии и в Национальной гвардии. Они будут отстранены от своей службы до окончания служебного разбирательства.